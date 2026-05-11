Любослав Пенев използва Фейсбук по повод предстоящия благотворителен “Мач на надеждата", организиран от Стилиян Петров на 6 юни в Бургас. Част от средствата ще бъдат дарени в помощ на 59-годишния Пенев, който от ноември се бори с рак.
“Животът понякога ни изправя пред битки, за които никой не е напълно готов.
На 6 юни от 17:00 ч., на стадион "Лазур“ в Бургас ще се проведе "Мач на надеждата“, организиран от Фондация Стилиян Петров – кауза, която дава сила и надежда на хората, изправени пред онкологични заболявания.
Благодаря от сърце за тази подкрепа на Стилиян и за всичко, което се прави не само за мен, а и за всички, които преминават през този труден път.
Обръщам се лично към всички футболисти – активни и ветерани: Бъдете на терена. Нека заедно покажем, че футболът има сърце.
Футболът винаги е събирал хората – и на терена, и по трибуните. Днес имаме шанс да го превърнем в нещо повече – в подкрепа и надежда.
Към всички вас – бъдете част от "Мач на надеждата“. Дайте надежда с присъствие, с подкрепа, със споделяне.
Онлайн билети за мача можете да закупите тук: https://shorturl.at/6priP
Понякога най-важните победи не се измерват с резултат.
На 06.06.2026 г., от 17:00 ч., стадион "Лазур“, Бургас. Този мач не е за резултат. Той е за живот", написа бившият ни селекционер.
