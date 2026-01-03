Димитър Пенев – легендарен футболист и треньор, оставил незаличим отпечатък в историята на спорта ни. Сред най-засегнатите е неговият племенник, бившият национален капитан и треньор Любослав Пенев, който сподели емоционално послание в памет на чичо си.
"Днес болката е тиха, но дълбока. Загубих човек, който беше моята опора, моят пример и моята сила през целия ми път“, пише Пенев в страницата си във фейсбук.
Той подчертава, че въпреки славата и признанието, които Димитър Пенев е заслужил като треньор и играч – включително радостния исторически момент за България през 1994 г. – за него той е бил преди всичко чичо: "Мъдрост, вяра и подкрепа, които винаги носех със себе си.“
Любослав Пенев завършва посланието си с дълбока почит към паметта на чичо си:
"В този тежък момент на раздяла болката от загубата ти е безмерна, но ще продължа да пазя името и уроците ти с чест. Поклон пред светлата ти памет. Почивай в мир, ЧИЧО!“
