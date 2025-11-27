Не мисля, че ще се прави изцяло на нов държавен бюджет с нова философия, с различни политики. Това, което изглежда реалистично, е, че ще се стъпи на базовите идеи и ще се опитат през тристранните партньори да погасят точките, в които има най-голямо напрежение. В края на краищата нещо по-различно няма да се получи, защото някои неща изискват много по-съществени промени и просто няма да се мине с компромиси.Това каза внабившият зам.-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов.По думите му ако се стремим към истинска макроикономическа цел за дефицита на държавата, той не трябва да бъде повече от 1,5%, като оттук нататък трябва да се стъпи на не на пожелателно, а на реалистично планиране на приходната част, за да се види какъв ще бъде реалният размер на разходната част. "И вече когато имаме реално представяне на разходната част, тогава ще видим какво може да си позволим в следствие на двете ограничения: приходи, които могат да дойдат, и разходи, които съществуват,“ обясни той и добави, че след като БВП расте с 6,4%, то тогава за да получим 3% дефицит за следващата година при равни други условия, реалистичното нарастване трябва да е максимално с 6,4%. "Всичко останало е въпрос на грешни сметки.“Според експерта повечето от политиките в бюджета нямат много логично обяснение, нито пък от гледна точка на ефективност могат да бъдат оправдани. "От 2021 година де факто от макроикономическа и от бюджетна гледна точка няма нито едно решение, което може да бъде наречено правилно,“ посочи експерта и добави, че задълбочаването на кризата, натрупването на дисбаланси и проблеми са следствие на последователно взимане на грешни решения през всички тези години. "Нещата не могат да продължават повече по този начин. Вижда се, че всяка година кризата, която върви, се отлага за следващ период, и нещата се трупат. Това, което се случва в момента, е не защото някой толкова го е поискал, а защото инерцията и трупането на грешни решения доведе до тази ситуация.“Задължително според Дацов трябва да се премахне заложеното автоматичното увеличения на работните заплати, част от субсидиите за различни пера, както и да бъдат прегледани амбициите за капиталната програма и да бъдат увеличени средствата с няколко милиарда за общините. "Има нужда от системно обръщане на политиката и независимо, че на никой не му се иска да прави структурни реформи. Просто системите вече стигат до такава степен на невъзможност да функционират нормално, че ще трябва да бъде пипано.“