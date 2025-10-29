ЗАРЕЖДАНЕ...
Любомир Гетов: България не е най-добрият от конкурентна гледна точка трудов пазар за хората от Централна Азия
© Фокус
Според него България не е най-добрият от конкурентна гледна точка трудов пазар за хората от Централна Азия, Полша е по-атрактивна, но и по-трудно се взимат визи за там.
Част от хората, които идват да работят тук, не само млади, а и по-зрели, са преминали "школовката“ на трудовата миграция в Русия и имат опит в това отношение. "Обикновено от Киргизстан идват млади хора, студенти, които идват за 3-4 месеца да работят в някой голям хотел, да видят море – в Киргизстан море няма, и се връщат. Докато примерно узбеките, до голяма степен са хора, които искат да дойдат да работят за 3-6 години тук, за да изкарат някой друг лев, да съберат някой друг финансов ресурс и да се върнат да построят къща, примерно.“
По думите му много от хората, идващи да работят от Централна Азия, идват с ясната нагласа, че са легални трудови мигранти, които идват за определен период от време, а не са хора, които искат да потънат в Европа и да ползват България като отправна точка. "Има и такива,“ посочи той и добави, че социалните медии играят много лоша роля в това отношение, често подмамвайки младите хора с невярна информация. "В момента, в който един трудов мигрант се махне от компанията, която го е вкарала, той става нелегитимен, нередовен, неговия документ се анулира и той просто трябва да си тръгне,“ предупреди той.
Според Гетов държавата няма адекватна политика от гледна точка на административните проблеми в процеса по наемане на чуждестранни работници, като даде пример с намалената численост на служителите, които се занимават с разглеждането на документите на трудовите мигранти, а чакащите молби се увеличават, като само от тази година са 22 хиляди. "В Узбекистан доскоро ние нямахме консул. Ние имахме един-единствен дипломат в тази страна, шарже д'афера, който се занимаваше и с дипломатическата си дейност, и с консулската служба, което е безумие. Т.е. имаш един поток на работници, който обаче се обслужва от един човек, който всъщност не му е основната дейност това.“
Нашето законодателство не е по-лошо от това в другите страни, добави още специалистът, като според него у нас на този процес с наемането на чуждестранни работници се гледа по-скоро враждебно като цяло, защото се смята, че тези хора едва ли не ще пречат на развитието на пазара на труда в България. "В България в момента трябват още 300-350 хиляди човека минимум, за да може икономиката да върви по този начин, по който има потенциал да върви,“ каза той, като е категоричен, че има необходимост от промяна на Закона за трудовата миграция, както и да се помисли за повече хора, които да обработват документите, да се помисли и за консулските служби. "Тези неща биха могли да отрегулират процеса да влезе в норма,“ добави Гетов.
Още по темата
/
Даниел Митов пред The Times: Руски шпиони работят с трафиканти, за да залеят Европа с нелегални мигранти
20.10
Още от категорията
/
Румяна Бъчварова за "Лукойл" и Бюджет 2026: Съществени фактори, които могат да предизвикат обществено недоволство и да ни поставят в кризисна ситуация
22:50
Лекари предупреждават: Изтръпване, слабост на крайниците, световъртеж - може да са признаци на инсулт
09:56
Това са професионалистите, спасили 14 пътници при катастрофата с автобус на пътя Харманли-Симеоновград снощи
28.10
Десислава Бенина: Над 70% от анкетираните учители имат силна мотивация да използват изкуствен интелект
27.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.