Партиите са пренебрегнали младите и по тази причина те не са открили своя приемник в 52-ото Народно събрание, това мнение изрази писателят Любомир Гетов в ефира на Радио ФОКУС.

Той сподели няколко причини, които според него са накарали младите да гласуват в подкрепа на бившия президент:

"Има едно силно влияние от страна на по-възрастното поколение върху тях и това е едната причина. Другата причина е, че както и останалите, така и това поколение разчита на някаква промяна и търси спасителя в лицето на експрезидента Радев“, сподели Гетов.

"Ами определено поколението Z и милениалите очакват активна политика по отношение на себе си – нови работни места, повишаване на стандарта и най-вече антикорупционна политика. Докато естествено хората на полунапреднала възраст очакват стабилност, устойчивост на политиката. Много от тях са фокусирани в геополитически план върху това в каква посока ще тръгне България. Това също е характерно за така наречените бейби бумъри“, подчерта писателят.

Гетов подчерта, че обществото ни има нужда от по-голяма емпатия между отделните поколения.

"Докато в момента има едно изолиране, особено по отношение на най-младите... Масово е виждането за Gen Z, че те не искат да работят, искат високи заплати, нищо не знаят и т.н. Докато се разсъждава за тях по този начин, те много трудно биха се реализирали адекватно и съответно няма да дават максимума от себе си за обществото“, каза авторът.