Любомир Каримански: Не използвайте търговските обекти за обмяна на валута
Всяко увреждане на банкноти няма как да бъде посрещнато и прието и е препоръчително да не се приемат такива банкноти. Това е едно умишлено увреждане, заяви той.
"Не бива да увреждаме парите като разплащателно средство. Липса на уважение. Има регулация на ЕЦБ, която не позволява такива действия".
БНБ няма да ги замени, заяви той.
Каримански посочи, че гражданите на трябва да ползват търговските обекти като обекти за обмяна на валута.
"Със 100 лева си купувате кибрит. Това не е нормално, само и само да ви върнат в евро. Призовавам към добросъвестност хората да оценяват покупките, които правят".
Липсата на редовен на кабинет и на бюджет няма как да се отрази положително на страната, заяви Каримански.
"Доколко при една нестабилност кредитният ни рейтинг ще бъде повишен. Има още няколко фактори, които действат с не много положителна насока. Промишленото производство спадна".
Той допълни, че трябва да се търси по-дълбок разрез в следващите месеци. Политическият риск е толкова могъщо нещо, че няма как да не влияе върху всичко останало, допълни той.
"Ситуацията е много странна. Когато имаме увеличаване на темпа на дълга, нараства БВП, дефицитът е все 3% - той горе долу се спазва".
Реалист съм, заяви на финала на разговора Любомир Каримански.
А нормално ли е да се редим като малоумни пред банките,защото банкоматите са ви леш и тн... Мръсните пари как да си ги обменим?
