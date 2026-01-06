Румен Радев, който се очаква да обяви график за изборния процес. Това коментираха политолозите Христо Панчугов и Любомир Стефанов.
Според Любомир Стефанов президентът ще даде ориентир кога ще бъдат проведени изборите, а така ще започне период на "интересни времена“ и възможно пренареждане на силите в парламента.
Христо Панчугов обаче подчерта, че все още няма яснота относно политическите намерения на държавния глава и дали през тази година ще видим негов собствен политически проект. По думите му поведението на президента по тази тема е колебливо и несигурно. "За пореден път виждаме един несигурен Румен Радев. Ако той не излезе на политическия терен сега, по-късно това вече няма да има смисъл“, коментира в ефира на NOVA NEWS Панчугов, като допълни, че курсът към нови избори вече е ясен.
Политологът изрази надежда, че предстоящата кампания ще донесе истинска промяна и че партиите ще успеят да убедят избирателите, че разполагат с реални решения в рамките на демократичната система. "Искам да видим политици, които искат да променят ситуацията, а не просто да се носят по течението“, заяви той. Същата позиция изрази и Любомир Стефанов, който също заяви, че очаква изненади от политическите формации. Според него обаче предизборните кампании през последните две години и половина не са довели до никаква реална промяна. "Партиите не свършиха никаква работа“, обобщи той.
Христо Панчугов обърна внимание и на промяната в политическото поведение на лидерите, които все по-често залагат на присъствие в социалните мрежи. "Лидерите започнаха да се държат като инфлуенсъри – мерят си гледанията и популярността, но клиповете в TikTok не носят гласове“, подчерта той.
По отношение на евентуален политически проект на Румен Радев Панчугов изрази съмнение как би изглеждала подобна стратегия. Според него е възможно президентът да направи сериозна политическа заявка, която вероятно няма да спечели изборите, но може да привлече подкрепата на едно по-младо поколение избиратели, което досега е било по-слабо ангажирано с политиката и не познава в детайли миналото на утвърдените политически фигури.
Любомир Стефанов от своя страна беше категоричен, че страната може да функционира и без активната роля на президента в партийната политика. "Румен Радев не е политик и няма опита на Бойко Борисов. Той няма партия, а опитите му да конструира такава досега са неуспешни“, заяви Стефанов. По думите му обществото вече дори не очаква президента да се появи като водещ играч на политическия терен.
Любомир Стефанов: Радев не е политик и няма опита на Борисов
© NOVA NEWS
Още по темата
/
Ивелин Михайлов: Ако се приемат поправките в изборния кодекс, както ги гласуваха на първо четене, Тодор Живково време ще ни се стори демократично
19.12
Още от категорията
/
Асен Василев пред испански вестник: Имаше силна политическа съпротива срещу присъединяването към еврото, включително от партии в управляващите коалиции
15:29
Божанов за казуса с Венецуела: България не трябва да стои в ъгъла и да залага на "черно и червено"
04.01
Бургас е предупреден!
04.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.