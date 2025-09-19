ЗАРЕЖДАНЕ...
|Люпчо Георгиевски: Половината от правителството на Мицкоски са с двойно гражданство, респективно и българско
"Лошото отношение към българската общност в Македония не се е променила 30 години, така че няма как да очакваме нещо по-добре да дойде,“ каза той и добави, че дори и при смяна на властта, докато Република Северна Македония не приеме българите като етническа общност и не им бъдат дадени права, с които да бъдат конституционно защитени, отношението от македонската държава няма да се промени.
Георгиевски добави също, че се водят съдебни процедури за възстановяването на българския клуб, като се обжалва конституционния закон, който е внесен със задна дата. "Още сме в лабиринтите на македонските съдилища, но се надяваме, че истината и правдата ще я намерим в Страсбург в Съда за човешки права. Но това е път, който трябва да го извървим по-дълго време.“
Половината от правителството на Мицкоски са с двойно гражданство, респективно и българско, разказа още гостът: "Ако питате по гражданство, да, имаме половина Влада българи, а ако питате по национално съзнание, нямаме нито един,“ добави той, като според него българските власти трябва да се позамислят с даването на паспортите и на гражданството, и най-вече да се позамислят за публичното отнемане на българско гражданство на такива хора. "Трябва да се позамисли правителството в България с фирмите на фамилията на Мицкоски в България, защото плюят по България, а от България живеят. Докато истинските българи не могат да докажат своите корени и да ги представят пред българската държава, виждаме, че половината Влада много леко взема гражданство.“
Люпчо Георгиевски е добави още, че българите в Република Македония ще продължат да се борят за своята кауза. "Няма да се върнем и крачка назад. Ще си държим фронта, докато истината не победи. Нашата кауза е справедлива и истинска и няма какво да се плашим,“ като добави, че има подкрепа и от българските институции.
