МОН заменя НВО по математика с интегрален изпит

© Министерството на образованието въвежда новите интегрални изпити за национално външно оценяване на учениците от 7-и и 10-и клас още от тази учебна година.



Изпитът от националното външно оценяване по математика с интегриране на



други учебни предмети в края на 7 клас през учебната 2025 – 2026 година:



ще се проведе под формата на тест, който интегрира следните учебни предмети:



- математика



- биология и здравно образование



- химия и опазване на околната среда



- физика и астрономия



- география и икономика



- човекът и природата



Ще включва общо 24 задачи, от които:



- 18 задачи (с избираем отговор и със свободен отговор), проверяващи



компетентности, заложени като очаквани резултати от обучението по математика;



- 6 задачи (с избираем отговор и с кратък свободен отговор), които се решават с



помощта на умения, придобити чрез обучението по математика, но проверяват и



компетентности, заложени като очаквани резултати по останалите учебни предмети



(биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия,



география и икономика и човекът и природата).



Изпитът в 7 клас ще бъде с времетраене 180 мин. Изпитът в 10 клас ще е с времетраене 120 мин. Ще включва 18 задачи – 12 по математика и 6 интегрирани с останалите дисциплини.