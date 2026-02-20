МОСВ: Не е установено замърсяване на морската среда при Маслен нос
Опазването на морската среда и предотвратяването на риск за екосистемите са сред основните приоритети на МОСВ. Към момента не са установени данни за замърсяване на морската среда в акваторията на Черно море.
По информация на Басейнова дирекция "Черноморски район“ – Варна на 19 февруари 2026 г. катер на Изпълнителна агенция "Морска администрация“, съвместно с инспектор от Дирекция "Морска администрация“ – Бургас, е извършил обход на района. При проверката не е установено наличие на нефтено замърсяване.
Оглед е извършен и от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в зоната, за която е постъпила информация за евентуално нефтено петно, като наличието на такова не е потвърдено.
МОСВ поддържа постоянна координация с всички компетентни институции. Наблюдението на морската среда продължава, като при необходимост ще бъдат предприети незабавни действия съгласно действащото законодателство.
Басейнова дирекция "Черноморски район“ – Варна извършва регулярeн мониторинг на морската околна среда.
