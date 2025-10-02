Новини
МОСВ: Следете прогнозата, предстои опасно време
Автор: Ваня Кузманова 12:31
© Burgas24.bg
Предстоят дни с опасно време – бъдете внимателни и следете прогнозата! На много места се очакват продължителни и обилни валежи, а в Западна България – дъждът ще преминава в мокър сняг. Това съветват от Министерството на околната среда и водите.

Шофирайте внимателно, спазвайте указанията на властите и пазете себе си и близките си, призовават от ведомството.

Оранжев код е обявен за Видин, Монтана, част от Враца, Ловеч, София област, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и малка част от Хасково. Там дъждовете могат да продължат цяло денонощие.

Жълт код е в сила за София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, части от Видин, Монтана и Враца, както и за Плевен, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Сливен, и отделни райони на Ловеч, Пловдив, София област и Хасково.



