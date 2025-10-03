Новини
МОСВ с мерки заради интензивните валежи
Автор: Емануела Вилизарова 16:35
©
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предприема мерки на национално и регионално ниво заради интензивните валежи. Мерките са във връзка с издадено от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) предупреждение за днес – 3 октомври, от първа и втора степен (жълт и оранжев код) за очаквани значителни валежи от дъжд.

Още вчера МОСВ изпрати уведомления до всички министерства, областни управители и НСОРБ за очакваните валежи. До МВР, областните управители и НСОРБ беше изпратена допълнителна информация за рисковите участъци с намалена проводимост, установени при проверките на междуведомствените комисии.

Днес на брифинг в Министерския съвет министърът на околната среда и водите Манол Генов даде повече информация във връзка с кризисната ситуация по Черноморието. "В района на Елените интензивният дъжд е предизвикал прииждане на дере Козлука. Там няма река, а няколко сухи дерета. Разпоредих проверка на Басейнова дирекция "Черноморски район“ - Варна, за да се установи дали инвестиционните намерения, които са реализирани в района, са съгласувани“, каза министър Манол Генов.

Още в началото на февруари министърът на околната среда и водите представи на оперативно съвещание на Министерския съвет доклад за речните участъци с намалена проводимост за 2024 г. В него са представени всички участъци на територията на страната, чиято проводимост е нарушена. Препоръчано е осигуряване на проводимостта и своевременно почистване от дървета, храсти, строителни и битови отпадъци от страна на отговорните институции, а именно областни управители, кметове и "Напоителни системи“ ЕАД. В доклада се съдържа и информация за терените с нарушена проводимост на територията на Царево.

Четирите Басейнови дирекции на територията на страната са уведомени за готовност да предприемат мерки при необходимост в създалата се обстановка на обилни валежи. През първото полугодие на 2025 г. Басейновите дирекции извършиха 833 проверки на речни участъци и русла след язовирни стени. Към 30 юни т.г. са установени 507 участъка с нарушена проводимост. В повечето случаи за възстановяване на нормалната проводимост на участъците е необходимо да се извърши почистване, за което не се прилага разрешителен режим по Закона за водите и не е необходима специализирана техника и много големи средства.

Към 3 октомври наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири показват, че язовирите за питейно-битово водоснабдяване са запълнени с 61,95% от общия им обем, като в 30 от тях се отчита повишение. Язовирите за напояване са запълнени с 27,42%, като нивата остават стабилни в пет от тях, а тези за енергетика достигат 63,87%. Над 90% са запълнени язовирите "Боровица“, "Пчелина“ и "Кричим“. Язовир "Пчелина“ прелива, но без опасност за населението и инфраструктурата. Свободните обеми са достатъчни да поемат очаквания воден приток.

В месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири през октомври са включени конкретни превантивни условия, които гарантират поддържане на проводимостта на речните легла след хидротехническите съоръжения. В графика са включени указания за незабавно уведомяване на МОСВ и Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“ при изпускане на количества над 300 куб. м в секунда от язовир "Ивайловград“, както и задължително използване на всички облекчителни съоръжения в страната. Изпускането на води следва да се съобразява с проводимостта на речните легла. При необходимост се допуска включване и изключване на събирателни деривации и водохващания според изменението на хидрометеорологичните условия и постъпващия приток с цел безопасно провеждане на водните количества и защита от вредното въздействие на водите.



