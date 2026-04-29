Компенсацията за консумация на небитовите потребители на електроенергия над 122.71 евро и старата граница от 240 лв. се променя от изчисляване на 6-месечна в ежемесечна база, което позволява по-добра възможност компаниите да планират своите разходи. Това заяви служебния министър на енергетика Трайчо Трайков след края на заседанието на Министерски съвет, предаде репортер на ФОКУС.
Министърът уточни, че правителство е приел негов доклад по повод кризата с цените на горивата.
"Това позволява потребителите да получават по-ниска и предвидима цена", посочи още той.
Междувременно същият проект предвижда, чрез изрична разпоредба, да се осигури по-голяма прозрачност на данните на Фонда за сигурност на електроенергийната система. При спазване на изискванията за защита на чувствителна търговска информация, когато е налице такава, ще бъдат публично достъпни всички бенефициенти по механизма за компенсиране на разходите за високите цени на електроенергията.
