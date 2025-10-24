ЗАРЕЖДАНЕ...
МС с предложение: Автомобили на НСО да бъдат прехвърлени към администрацията на президента
©
Сред мотивите са, че промените целят уреждане на взаимоотношенията по прехвърляне на движимото имущество (моторни превозни средства) и щатните бройки, както и правоотношенията със служителите, които са обслужвали администрацията на президента, от НСО към администрацията на президента, със съпътстващите текущи и капиталови разходи.
По думите им направеното предложение не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като промените ще бъдат компенсирани между бюджетите на двете бюджетни структури.
"НСО е със специфични задачи по охрана и сигурност на висшите държавни органи. Извършването на административно-транспортно обслужване на администрацията е несвойствена функция, която отклонява ресурс и персонал. Прехвърлянето на съответните активи, ресурси и численост на персонала ще даде възможност на администрацията да организира транспортното си обслужване, като контролира и отчита пряко собствените си транспортни разходи, което е в съответствие с принципите на самостоятелност и прозрачност в управлението на публичните средства. Чрез пряк контрол върху транспорта президентската институция ще може по-ясно да управлява и отчита публично своите разходи и управлението на активите. Автомобилите, предоставени на Администрацията на президента, ще могат да домуват и да бъдат обслужвани в базата на НСО при условия и по ред, определени в споразумение между заинтересованите страни", гласи още законопроектът.
Припомняме, че миналата седмица държавният глава Румен Радев заяви, че ще използва личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на Президентството са принудени да ползват своите коли в изпълнение на служебните си ангажименти. "След като не успяха да блокират дейността на президентската институция, те ни поднасят "данайски дарове", за да я компрометират", отсече вчера Радев.
Още по темата
/
"Отпред и отзад джипове, в средата една "Шкода": Борисов поиска да се върнат колите на президентството
23.10
Калин Стоянов: За "моркови и тояги" говори Радев, който умело се е заобиколил с послушковци, на които рядко подхвърля по някое "морковче"
25.09
Калин Стоянов: Президентът Радев да каже как е взето решението една от малкото чисто нови лимузини да бъде разпределена за ползване единствено от неговата съпруга
15.09
Още от категорията
/
Макс Баклаян: Имаме 5 до 10 години хоризонт, в които цената на златото ще се покачва значително по-бързо от инфлацията
23.10
Марк Цеков: От дълго време се говори за закон и за браншовите организации, и за кооперативите, но няма политическа воля това да се случи
23.10
Президентът на ЕЦБ за еврозоната в България: Цените на кафето и хляба ще поскъпнат леко, но значителни промени няма да има
23.10
Д-р Николова за потребителската такса от 5 лева и за безплатните противогрипни ваксини за деца
23.10
Радев: България и Виетнам следва да задълбочават икономическото си сътрудничество отвъд търговията
23.10
Асен Василев: Ако "Лукойл" спре да работи, това ще доведе до прекъсване на подаването на горива към страната
23.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нови правила за магазините в Истанбул
23:02 / 23.10.2025
Президентът на ЕЦБ за еврозоната в България: Цените на кафето и х...
21:10 / 23.10.2025
Дацов: Санкциите, наложени от Тръмп, засягат пряко и бургаската п...
21:06 / 23.10.2025
Tрагедията с Йордан разкри скандални пропуски в автошколите
20:07 / 23.10.2025
Военнослужещ от Специалните сили пострада тежко при парашутни ско...
20:11 / 23.10.2025
Д-р Николова за потребителската такса от 5 лева и за безплатните ...
20:11 / 23.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.