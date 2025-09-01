Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
МС за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Имаше неутрализиране на спътниковия сигнал
Автор: Ваня Кузманова 13:29Коментари (0)101
© МС
Министерският съвет на България с първи коментар във връзка с информации в чуждестранни и български медии, касаещи полета на председателя на Европейската комисия до Пловдив

Ето какво уточниха от правителствената пресслужба:

По време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив имаше неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета.

По време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигнала. С цел осигуряване безопасността на полета от РВД незабавно предложиха алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства (инструментална система за кацане). Наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане.Уточняваме още, че пренасочване на полета не се наложи.

По предварително планирана и съгласувана програма с екипа на ЕК, кацането беше предвидено на летище Пловдив. Полетът на Урсула фон дер Лайен беше изпълняван със самолет, нает от Европейската комисия.



Още по темата: общо новини по темата: 36
01.09.2025 Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен в България
01.09.2025 Експерти след визитата на Фон дер Лайен: Това е признание за България
01.09.2025 Запрянов: Изграждането на фабрика за барут и снаряди е шанс за ВМЗ-Сопот да стане доставчик на страните членки на НАТО и ЕС
01.09.2025 Бивш министър: Европа трябва да изгради общ отбранителен капацитет, в който България да играе активна роля
31.08.2025 Борисов: Всички сме за мир, но трябва да имаш мощна отбрана, за да се съобразяват и да не те нападат
31.08.2025 Урсула фон дер Лайен: 1/3 от оръжията за Украйна са идвали от България
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на У...
12:31 / 01.09.2025
Ако оставите парите си на депозит в банката, реално ще обеднеете
12:12 / 01.09.2025
Бивш министър: На този бюджет всичко му е лошо. Добре, че влизаме...
12:23 / 01.09.2025
Мъж уби съседа си, жертвата е била удушена и със счупвания на гръ...
11:26 / 01.09.2025
Изплащането на пенсиите ще се забави
10:58 / 01.09.2025
Производител: Задължително ще трябва да вдигнем още цените
10:57 / 01.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Българка: Работя в Англия, цените са по-ниски! Няма сравнение! Една тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
08:59 / 30.08.2025
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
20:01 / 30.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Почти цяла България е предупредена за 31 август
20:02 / 30.08.2025
Актуални теми
Колективната отбрана на Европа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Грипна епидемия обхвана страната
Катастрофи в България
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: