ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|МВФ иска физическите лица да не плащат данък от 10% и увеличение на данъците върху жилищата
Експерти на фонда са у нас на ежегодната си визита и днес ще представят заключенията си.
Миналата седмица пред депутатите от бюджетна комисия те препоръчаха вдигане на данъци, замразяване на заплати в държавния сектор и овладяване на дефицита.
Международния валутен фонд препоръчва физическите лица да не плащат данък от 10%, както е в момента, а да има различни ставки според размера на доходите – прогресивен данък.
Освен отпадането на плоския данък, МВФ предлагат и да отпадне изобщо максималния осигурителен праг, който в момента е фиксиран на 4130 лева.
За да се охлади бума на имотния пазар, фондът препоръчва да се увеличат данъците върху жилищата.
Всичко това цели да се овладее бюджетният дефицит, който е заложен да бъде 3% през настоящата година, но е под въпрос дали ще остане на тази стойност.
По закон държавният бюджет за догодина трябва да бъде внесен в парламента до 31 октомври. Той ще бъде и първият, изготвен в евро, предаде bTV.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 19
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (5)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 4 ч. и 0 мин.
+1
Сподели какво ново....
преди 4 ч. и 42 мин.
+1
преди 5 ч. и 12 мин.
+1
преди 5 ч. и 20 мин.
-1
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бет...
12:19 / 23.09.2025
Внимателно четете етикетите на пастите за зъби!
12:19 / 23.09.2025
Експерт за тол камерите: Промяна няма, разположени са на места "х...
12:00 / 23.09.2025
Проф. Кантарджиев каза кога идва пикът на грипа
11:32 / 23.09.2025
България влезе в неприятна класация
11:22 / 23.09.2025
Ако искаме да върнем стока, то трябва да знаем, че парите, които ...
11:00 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
05:35 / 21.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета