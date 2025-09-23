Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
МВФ иска физическите лица да не плащат данък от 10% и увеличение на данъците върху жилищата
Автор: ИА Фокус 09:07Коментари (5)182
©
Международният валутен фонд (МВФ) има още препоръки за фискалната политика на България.

Експерти на фонда са у нас на ежегодната си визита и днес ще представят заключенията си.

Миналата седмица пред депутатите от бюджетна комисия те препоръчаха вдигане на данъци, замразяване на заплати в държавния сектор и овладяване на дефицита.

Международния валутен фонд препоръчва физическите лица да не плащат данък от 10%, както е в момента, а да има различни ставки според размера на доходите – прогресивен данък.

Освен отпадането на плоския данък, МВФ предлагат и да отпадне изобщо максималния осигурителен праг, който в момента е фиксиран на 4130 лева.

За да се охлади бума на имотния пазар, фондът препоръчва да се увеличат данъците върху жилищата.

Всичко това цели да се овладее бюджетният дефицит, който е заложен да бъде 3% през настоящата година, но е под въпрос дали ще остане на тази стойност.

По закон държавният бюджет за догодина трябва да бъде внесен в парламента до 31 октомври. Той ще бъде и първият, изготвен в евро, предаде bTV.




Още по темата: общо новини по темата: 19
22.09.2025 »
19.09.2025 »
18.09.2025 »
18.09.2025 »
18.09.2025 »
17.09.2025 »
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Ако се приемат тези предложения това ще доведе само до още по-голяма сива икономика!!! Да речем, че вдигането на данъците за имоти е оправдано в нормални граници до 50%, всичко друго само влошава нещата!!!
преди 4 ч. и 42 мин.
+1
 
 
Правителството тегли заеми с кофти фискална политика и сега хората да го плащат с данъците си. Хвалиха се как ще има много инвестиции в България ама ако премахнат плоският данък дали няма да се промени това ?
+1
 
 
За данъка за имотите ОК да се увеличи, но не трябва се тормозят бабата и дядото с 500 лв пенсия и други бедни хорица, т.е. направете първо жилище минимален данък, второ жилище данък по 3, трето жилище данъка по 5. А на имащите повече данъко по 10 и това е! Тогава може се намали лакомията за имоти в БГ!
-1
 
 
това сега е нещо смислено. СЛЕД ГОДИНИ ЗАДУШАВАНЕ НА ВСЯКАКВА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПРИНУЖДАВЙАКИ СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ХОРА ДА ПОЛУЧАВАТ ДОХОДИТЕ СИ В ТАКА НАРЕЧЕНИЯ СИВ СЕКТОР - ВРЕМЕ ЗАПЛАТКАТА КОЯТО ИЗКАРВАТ НА ЧЕРНО ДА СЕ УЗАКОНИ КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН ПРИКЛЮЧИ ПРЕСЛЕДВАНЕТО НА ВСИЧКИ МАЛКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ. АКО НЯМАШ ИМОТ, КОЛИ, БАНКОВА СМЕТКА КАК СМЕЯТ ДА ТИ ТЪРСЯТ ДАНЪК - МАСОВО УВОЛНЕНИЕ НА НЕГРАМОТНИ ЧИНОВНИЦИ КАТО СЕ ПОЧНЕ ПЪРВО ОТ НАП. СТИГА ПРОТЕКЦИОНИЗЪМ, КОГАТО ЧОВЕК ИЗКАРА ДОСТАТЪЧНО ЗА СЕБЕ СИ ЧЕ ДА НАТРУПА НЯКАКЪВ МАТЕРИАЛЕН АКТИВ ЕДВА ТОГАВА ДА МУ СЕ ТЪРСИ ДАНЪК И ТО СПОРЕД РАЗМЕРА НА ПЕЧАЛБАТА, АКО Е ЕДНА ЗАПЛАТКА НИКАКВИ ДАНЪЦИ. СЪБУДЕТЕ СЕ ХОРА ЦЯЛ ЖИВОТ ВИ НАТИСКАТ ЧЕ АКО БИЗНЕСЧЕТО КОЕТО СТЕ СЪЗДАЛИ НЕ ВАДИ МИЛИОНИ ЩЕ ЗАДЛЪЖНЕЕТЕ НА ДЪРЖАВАТА. НЕКА СЕ СЛОЖИ КРАЙ НА ТАЗИ ЧИНОВНИЧЕСКА ХРАНИЛКА - 134 000 ЧИНОВНИКА, Според последните налични данни, броят на едноличните търговци в България е около 320 000 Значи по 1 чиновник на всеки двама мъчещи се да изкарат по една заплатка за себе си. това е нечувано. и след като всичкият този чиновнически ресурс се ползва за гласуване нека се махне тази сган. тръгнали да търсят защо 800 000 човека не работели - ами много просто за да не влизат с доходите си за издръжка на тази паплач.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бет...
12:19 / 23.09.2025
Внимателно четете етикетите на пастите за зъби!
12:19 / 23.09.2025
Експерт за тол камерите: Промяна няма, разположени са на места "х...
12:00 / 23.09.2025
Проф. Кантарджиев каза кога идва пикът на грипа
11:32 / 23.09.2025
България влезе в неприятна класация
11:22 / 23.09.2025
Ако искаме да върнем стока, то трябва да знаем, че парите, които ...
11:00 / 23.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
10:04 / 22.09.2025
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Важна информация за шофьорите: Продажбата на кола под 1 година не минава без декларация
16:34 / 21.09.2025
Производител: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
12:42 / 21.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
05:35 / 21.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Княгиня Калина катастрофира пияна
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Международен технически панаир 2025
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: