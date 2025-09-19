ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|МВФ ни посъветва да вдигаме данъци и осигуровки
Това стана ясно по време на среща в парламента между ръководителя на мисията на Международния валутен фонд (МВФ) у нас Фабиан Борнхорст и членове на Комисията по бюджет и финанси.
Според анализа на МВФ страната трябва да предприеме политики за фискално затягане и за подобряване на събираемостта на приходите.
Като възможни стъпки бяха посочени преминаването към прогресивна данъчна система, премахване на максималния осигурителен доход, увеличаване на вноската за пенсионно осигуряване, овладяване на разходите за възнаграждения в публичния сектор, както и преосмисляне на модела в социалните разходи, където много плащания са обвързани с размера на минималната или средна работна заплата в страната.
"Нашата препоръка е да се идентифицират мерки, които да свият разходите с до 1% от БВП, чрез комбинация от промени както при приходите, така и при разходите“, коментира Борнхорст. По думите му, фискалната политика следва да се преориентира от стимулиране на потреблението към насърчаване на инвестициите.
МВФ прогнозира икономически растеж от около 3% за 2025 г., подкрепен от нарастващи доходи, разхлабена фискална политика и кредитна експанзия. В същото време фондът отбелязва, че икономиката се развива "над потенциала си“, което, заедно с ръста на заплатите и обвързаността на минималната работна заплата със социалните разходи, поддържа инфлационния натиск.
Сред посочените бъдещи предизвикателства са застаряващото население, нуждата от по-високи разходи за отбрана, образование и воден сектор. Според МВФ, след оптимизация на публичните разходи, е необходимо да се постави въпросът дали данъчната система е достатъчна за финансиране на тези потребности.
Фондът препоръчва въвеждането на мултифондов модел във втория и третия пенсионен стълб и по-ранно увеличение на пенсионната осигурителна вноска – с 1% още от 2026 г., вместо от 2027 г., както е предвидено от правителството, обобщ.
Относно максималния осигурителен доход, Борнхорст отбеляза, че прагът остава почти непроменен на фона на постоянния ръст на възнагражденията, обобщава pariteni.bg.
"Каквото и да реши българското общество по отношение на данъците и социалните плащания, политиката за подобряване на събираемостта трябва да продължи“, подчерта той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 17
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 9 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Откриха трима души застреляни в кола
18:48 / 19.09.2025
Замесиха в измама патриарх Даниил
17:09 / 19.09.2025
Тайната на заплатата пада! Ще знаем колко точно получава колегата...
16:30 / 19.09.2025
За проверка на осигурителен доход или подаване на данъчна деклара...
16:12 / 19.09.2025
Инцидент с тежкотоварен автомобил на АМ "Тракия"
14:48 / 19.09.2025
КЕВР определи компенсации за битовите потребители на електроенерг...
14:28 / 19.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Превръщат Жабарника на "Тройката" в сцена за съвременно изкуство
11:30 / 18.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Област в Бургас е обявена за защитена територия
19:22 / 17.09.2025
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета