"Не отговаря на истината информацията, че са прекратени отпуските в дирекция "Специални операции и борба с тероризма“ към Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма", съобщиха от МВР "във връзка с поредни неверни твърдения, разпространявани в социалните мрежи"."Дирекцията работи в нормалнен режим, спазват се графиците за полагаемите се почивки на секторите. Включително – част от служителите са командировани извън София за участие в предварително планирани обучения и задачи", посочват от МВР.