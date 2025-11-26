Ивайло Мирчев преди минути в своя Facebook профил.
От Министерството на вътрешните работи заявиха, че тези твърдения не отговарят на истината.
МВР и всичките му териториални структури действат в условията на напълно нормален работен режим. Твърденията за всичко друго са лъжа, отговориха още от Минстерството.
МВР: Не са прекратявани отпуските на полицейските служители
© МВР
