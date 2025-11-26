Сподели close
Току-що извънредно са спрени отпуските на всички полицаи и са привикани пред парламента в 16 ч. А въоръжено НСО бе в залата. Това написа съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев преди минути в своя Facebook профил.

От Министерството на вътрешните работи заявиха, че тези твърдения не отговарят на истината.

МВР и всичките му териториални структури действат в условията на напълно нормален работен режим. Твърденията за всичко друго са лъжа, отговориха още от Минстерството.