относно 15-годишния младеж, който се издирва в момента.
Публикуваме позицията на МВР без редакторска намеса:
Във връзка с множество запитвания на медии пресцентърът на МВР информира, че още в първите дни на разследването по случая "Петрохан" полицейски служители са провели беседа с родителя на едно от лицата, своевременно обявени за издирване. В този смисъл, направените по-рано днес изявления в ефира на национални телевизии по същество не са нова информация за служителите на МВР, заети с разследването на случилото се в района на хижа "Петрохан".
Компетентните структури на МВР продължават интензивната си работа по случая и по всички възможни версии. Продължава и активното издирване на лицата, съпричастни към дейността на неправителствената организация, стопанисвала хижа "Петрохан".
МВР призовава всички близки, роднини и приятели на издирваните лица да предоставят допълнителна информация за тях, ако разполагат с такава.
По-рано днес в ефира на NOVA бащата на изчезналия младеж заяви, че е виждал сина си последно на 29 януари.
МВР: Още в началато са проведени разговори с родителя на едно от издирваните лица по случая "Петрохан"
