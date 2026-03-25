"Пепи Еврото не е задържан в Белград", заяви пред журналисти и.ф. главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев.По-рано Дечев каза, че от Сърбия има потвърждение, че Пепи Еврото не е открит там. "Щом министърът го е казал, значи е точно така. Към момента няма данни от колегите да е засичан в съседката ни", поясни Кандев.Припомняме, че преди дни служебният вътрешен министър Емил Дечев каза, че са отправили запитване до колегите им в Белград.Петьо Петров е обвиняем за принуда и незаконни записи и беше обявен за издирване в края на май 2023 г. До обвинението се стигна, след като в интервю бившата му съпруга Любена Павлова каза, че Еврото е ръководил корупционна схема за влияние над прокурори чрез подкупи, съдействие за кариерно израстване и заплахи с компромати.