Емил Дечев заяви, че приоритетно ще бъде направен преглед на работата на служителите на МВР по случаите "Петрохан“ и "Околчица“. Това заявиха от МВР в позиция до медиите.
На следващ етап може да се формулират изводи и оценки за конкретните действия.
В този смисъл, твърденията за искане на "оставки" на работещите по двете досъдебни производства не отговарят на истината.
Припомняме, че по-рано се появиха твърдения, че вътрешният министър Емил Дечев е поискал оставката на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Също така, че ще бъдат отстранени и някои от служителите, водещи разследването по случая "Петрохан“.
Слави Трифонов написа в профила си във Facebook, че ако това се окаже вярно, би означавало, че има пряка намеса на изпълнителната власт, в лицето на вътрешния министър, върху криминално разследване.
