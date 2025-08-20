ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|МВР с данни за децата зад волана и катастрофите, които предизвикват
Притеснителни са и данните за катастрофи с участието на деца. За 6 месеца 10 деца са пострадали, карайки мотоциклет. Още толкова - шофирайки лек автомобил. От тях 3 са били под 14-годишна възраст.
На 19 август в Шумен 14-годишен беше хванат зад волана след употреба на алкохол. Младежът не носи наказателна отговорност за шофиране, без да има нужните документи. Носи отговорност обаче за употребата на алкохол, уточниха за bTV от полицията.
"Това е престъпление. В този случай НК казва, че наказателно отговорни са хората, навършили 14-годишна възраст. Нашият случай е точно такъв“, каза Мария Ботева от "Пътна полиция“.
2 санкции са предвидени и за собственика на колата, в случая - бащата. "300 лева глоба по отношение на собственика, който е допуснал неправоспособерн водач да управлява. Размерът на санкцията е същата и по отношение на това, ако собственикът допусне превозното средство да се управлява от водач, употребил алкохол“, допълни тя.
Това далеч не е първият случай на непълнолетни зад волана. В началото на лятото – 14-годишен от село Кирчево взима тайно колата на майка си и блъска 58-годишен мъж. 13-годишен от Ботевград пък блъска паркирани коли след гонка с полицията.
Какви са санкциите за малолетните, отговаря адвокат Илия Тодоров: Малолетните под 14 г. не носят наказателна отговорност.
Непълнолетните носят наказателна отговорност, но трябва да се докаже, че са знаели какво правят. Прави се доклад от инспектор от Детска педагогическа стая, може да се назначи психиатрична експертиза в по-голямата част от практиката непълнолетните биват осъдени – предвидените наказания са по-леки, по-рядко се стига до лишаване на свобода“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 619
|предишна страница [ 1/104 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Млад мъж се удави в Приморско
19:45 / 20.08.2025
Евакуираха работници от горяща фабрика
17:22 / 20.08.2025
Екшън и кражба от дерайлиралия влак край с. Пясъчево: Полицай е п...
17:12 / 20.08.2025
Засилени проверки в затворите: Крият телефони в пъпеши и печки, а...
17:06 / 20.08.2025
В Бургас се търсят 11 лекари срещу заплата от 3620 лева
16:48 / 20.08.2025
КЗК започва проучване на пазара на олиото
16:11 / 20.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
21:02 / 19.08.2025
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
19:37 / 19.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета