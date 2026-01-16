МВР с извънредна информация: Двама мъже ограбиха инкасо автомобил, открадната е сума от над 80 000 евро
©
Той обяви, че веднага са предприети издривателни действия. След дълго преследване пеша през пресечена блатиста местност в посока село Стамболово служителите на РУ-Ихтиман задържат две лица от мъжки пол", допълни той.
По думите му след задържането им в тях са намерени две касети със сума малко над 80 000 евро. "Извършителите са били с маски и са насочили огнестрелни оръжия срещу охранители от охранителната фирма на инкасо автомобила", каза комисар Ценов.
"След като е започнало преследването от полицейските служители, заподозрените са изхвърлили инкасо касетите в тревистите места, през които са бягали. Служителите на охранителната фирма на инкасото е трябвало да вземат оборота от касите на гарата в Ихтиман. И след което по план инкасо автомобилът е трябвало да зареди банкомати на територията на град Ихтиман", заяви директорът на ОДМВР - София.
Все още няма информация за това дали двамата задържани мъже имат криминално минало.
Комисар Тихомир Ценов допълни, че в село Стамболово е открит автомобил. Към момента обаче не е потвърдено използването му от извършителите на обира.
Още от категорията
/
Костадинов: Много по-лесно се манипулира изборният процес, когато се работи на хартия в нашите условия
22:58
Мартин Димитров, ПП-ДБ: Липсата на машинно гласуване се дължи на мнозинство, което не иска честни избори
22:58
Биков: Ако не се правят промени, би било далеч по-лесно за изборната администрация и за българските граждани
22:57
Адмирал Ефтимов с анализ за изминалата година: Отличи морска група за специални операции и авиационното формирование за въздушни специални операции
20:24
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.