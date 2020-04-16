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"Íÿìà äà èìà íîâà çàïîâåä íà çäðàâíèÿ ìèíèñòúð. Â÷åðà íà èçõîäà íà Ñîôèÿ áå íåùî ñòðàøíî. Íå ðàçáèðàò ëè òåçè õîðà êàêâà å îïàñíîñòòà? Íàñèëà íå ìîæåø äà äàäåø! Çàïîâåäòà êàçâà, ÷å îáëàñòíèòå ãðàäîâå ñå íàïóñêàò, êîãàòî èìà îñíîâàíèå çà òîâà. Ïðåäïîëàãà ñå, ÷å ïîâå÷åòî ïðåäïðèÿòèÿ è ñëóæáè íÿìà äà ðàáîòÿò ïî ïðàçíèöèòå è îñíîâàíèåòî "îòèâàíå íà ðàáîòà" ùå îòïàäíå. Òîâà å íîâîòî, íèùî äðóãî! Îñòàíåòå ñè âêúùè! Íåêà íå îïðîïàñòÿâàìå òîâà, êîåòî íàïðàâèõìå îò 13 ìàðò äîñåãà", îáÿñíè ãëàâíèÿò ñåêðåòàð íà ÌÂÐ ãëàâåí êîìèñàð Èâàéëî Èâàíîâ.

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