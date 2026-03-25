31 010 са личните карти на български граждани, чиято валидност изтича в периода 25.03 - 19.04.2026 г., съобщиха от МВР за NOVA. Това поставя въпроса как сънародниците ни могат да упражнят правото си на глас, ако документите им са с изтекъл или изтичащ срок?От МВР посочват, че е необходимо да се подаде заявление за издаване на нова лична карта. Издаването ще бъде осъществено в срок, съобразно заплатената такса, като в седмицата преди изборите Дирекция "Български документи за самоличност" ще създаде организация за ускорено издаване на личните карти.В Закона за българските лични документи няма предвиден срок за подновяване на документите. Гражданите могат да подават заявление за издаване на лична карта, когато желаят. МВР предоставя услугата издаване на лична карта в зависимост от заявеното от гражданина и заплатената от него такса – до 30 дни при заплатена такса за обикновена услуга; до три работни дни – при заплатена такса за бърза услуга и до 8 работни часа – при заплатена такса за експресна услуга.В закона е регламентирано, че в 30-дневен срок от изтичане на срока на валидност на личната карта, гражданите са длъжни да подадат заявление за издаване на нова лична карта. Ако не бъде спазен този срок, гражданинът подлежи на административна санкция.Гражданин с открадната, изгубена или повредена лична карта следва лично да подаде заявление за издаване на документа. След приемане на заявлението, може да подаде искане за издаване на удостоверение, съгласно чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс, в звената БДС при СДВР, ОДМВР и РУ за времето от 08.30 ч. до 19.00 ч. На гражданина ще бъде издадено съответното удостоверение и той ще може да упражни правото си на глас.Издаването на лични карти е непрекъснат процес, уточняват от МВР. Наблюдава се засилен интерес от страна на гражданите за подмяна на лични карти преди избори. Най-голям е ръстът на броя на подадените заявления за издаване на лични карти по време на избори.