МВР за Стефани: Момичето сподели, че през цялото време се е движело, като в тъмната част е престоявала на безопасни места
"Момичето е изключително подготвено. Тя се занимава с планински преходи, познава много добре парк "Витоша" заради което е видно, че три дни е успяла да се движи без да спира. Ползвала е различни пътеки и заслони. Нейното намиране бе изключително трудно, защото тя през цялото време се е движела", обясни Тонев.
Директорът на Планинската спасителна служба към БЧК Емил Нешев каза, че не може да каже колко точно е струвала спасителната операция.
"Можем само да извлечем сухата статистика по отношение на това какви средства за използвани за автомобили и за командировачни, които със сигурност не означават нищо кой знае какво", подчерта той.
"Фокус" припомня, че при отвеждането й снощи в районното управление е бил извикан и медицински екип, който да я прегледа. След това 20-годишното момиче се е прибрала у дома.
