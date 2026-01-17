Всеобхватния план за прекратяване на конфликта в Газа на президента Тръмп, подкрепен от Резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН. Формирането на Съвета за мир, Изпълнителния съвет, както и назначаването на Национален комитет за управление на Газа, съставен от палестински технократи, са важни стъпки към стабилизиране и реконструкция на региона, се казва в позиция на МВнР.
"Подчертаваме важното значение на изпълнението на всички точки от Плана, включително разоръжаване на Хамас, предоставяне на хуманитарна помощ на всички нуждаещи се и реконструкция на Газа. Бившият министър на външните работи на Република България Николай Младенов, който поема важната роля на Върховен представител на Съвета за мир за Газа и член на Изпълнителния съвет, е дипломат с продължителен опит в Близкия изток, който като Специален пратеник на ООН за БИМП се ползва с доверието на всички страни в конфликта и на международните посредници", подчертаха от министерството.
От ведомството подкрепят изпълнението на Всеобхватния план и изразяват готовност за евентуален национален принос. "България ще продължи да подкрепя усилията за постигане на траен мир и сигурност в Близкия изток, като сме готови и да обсъдим конструктивна роля на страната ни в новата инициатива", допълват от МВнР.
МВнР: България подкрепя изпълнението на Всеобхватния план за мир в Газа
