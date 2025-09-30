Новини
МВнР: България приветства плана на Тръмп за мир в Газа
Автор: Ваня Кузманова 16:59
©
България приветства конкретния план на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на военните действия в Газа и отчита бързата и положителна реакция на Израел, заявиха от МВнР в X.

По думите им тази реална възможност трябва да бъде използвана. "Призоваваме регионалните партньори да окажат натиск върху Хамас да го направи без забавяне. Призоваваме за незабавно прекратяване на огъня, безусловно освобождаване на заложниците и трайно прекратяване на войната. Необходим е незабавен, безпрепятствен, безопасен и траен хуманитарен достъп до Газа. Управление на Газа, свободно от насилие и тероризъм, е възможно", допълниха от ведомството.

Тръмп предложи план от 20 точки за прекратяване на войната в ивицата Газа, водена между Израел и "Хамас", и за бъдещето на тази палестинска територия.



предишна страница [ 1/61 ] следващата страница






Статистика: