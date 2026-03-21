МВнР: Призоваваме да се прекрати поставянето на мини и други опити да се възпрепятства търговския обмен по Ормузкия проток
ФОКУС публикува цялото становище на МВнР без редакторска намеса:
Присъединяваме се към заявената позиция, в която се осъждат скорошните нападения над невъоръжени търговски плавателни съдове в Залива, както и срещу цивилна инфраструктура, включително петролни и газови съоръжения, което на практика доведе до затварянето на Ормузкия проток.
В този контекст, изразяваме нашата дълбока загриженост за нарастващия конфликт и призоваваме да се прекрати поставянето на мини и други опити да се възпрепятства търговския обмен по Ормузкия проток. Сигурността на моретата и свободата на корабоплаване е от ползва за всички страни, включително Република България.
Привестваме готовността на съюзническите държави, автори на заявлението, да допринесат с подходящи мерки за осигуряването на безопасно преминаване през Ормузкия проток. Също така приветстваме решението на Международната агенция по енергетика да стабилизира енергийните пазари чрез стратегическо отпускане на петролни запаси и други мерки.
Още от категорията
Александър Димитров: Радев е този, който трябва да диктува темпото и има интерес от по-бърза игра
15:33
Проф. Стоянович: Голяма част от културните усилия в България са оставени в ръцете на самите давещи се
12:24
Държавата ще финансира някои политически участници за изборите с над 310 хил. евро за медийни пакети
11:05
Енергийният министър: Длъжни сме да гарантираме, че нито един клиент няма да плати повече от това, което е използвал
20.03
