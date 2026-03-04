МВнР: Усилията ни са съсредоточени за извеждане на българите от Близкия изток
© Булфото
По думите на МВнР евакуация се извършва от рискови зони, в които животът и здравето са застрашени. "Имаме задачата да помогнем на всеки български гражданин, който не може сам да се прибере у дома. Осигуряваме възможно най-добрите условия за подкрепа", заяви зам.-министърът на външните работи Велизар Шаламанов.
"Българските граждани с преустановените полети през летищата в Близкия изток, но намиращи се извън зоните с военни действия, като Индия, Малдивите, Шри Ланка и други следва да поддържат контакт със своите авиопревозвачи или туроператори за алтернативни маршрути през трети дестинации за завръщане в България", допълниха от ведомството.
"Правителственият самолет пътува за Абу Даби с 90 места, а нает самолет за Дубай разполага с 320 места. Обработва се и трети списък с желаещи за евакуация, като е осигурена възможност за полет от Салала до Дубай", посочи директорът на Ситуационния център Ирена Димитрова.
От своя страна директорът на дирекция "Консулски отношения" Николай Ванчев каза, че във връзка с Посолството на САЩ в София американската страна също организира евакуационни полети за свои граждани. "При наличие на свободни места български граждани ще могат да се възползват от тях", допълни той.
