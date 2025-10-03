МВнР: Задържаният в Израел българин Васил Димитров е добре

© България бе сред първите държави с консулски достъп до свой гражданин, задържан от "Глобалната флотилия Сумуд“.



Министерството на външните работи съобщава, че след своевременни активни действия на МВнР в лицето на посолството ни в Тел Авив, тази сутрин българският консул в Израел посети задържания български гражданин Васил Димитров.



Същият е в добро физическо и психическо състояние и е потвърдил желанието си да бъде екстрадиран от Израел.



Министерството на външните работи, в контакт с израелските власти, работи за реализиране на възможно най-бързо завръщане на нашия сънародник в България.