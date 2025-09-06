Новини
МВнР предупреди българите за случващото се във Франция
Автор: Лора Димитрова 17:46
©
МВнР информира, че за 10 и 18 септември 2025 г. са насрочени национални стачни действия, блокади и граждански шествия във Франция, които ще засегнат разписанията на влакове /SNCF/, друг обществен транспорт в Париж /RATP и др./ и  автобусните линии между населените места, както и полетите от всички летища. Възможно е също бензиностанциите да спрат или ограничат работата си. Административни учреждения, болници и учебни заведения ще функционират с ограничен капацитет, а аптеките са заявили, че няма да бъдат отворени на 18 септември т.г.

На същата дата се очакват затруднения във въздушния трафик на територията на страната след като основният синдикат на въздушните диспечери също обяви национална стачка. Тя ще обхване всички авиационни диспечери, както и служителите за контрол на въздушното движение на някои летища.

МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно във Франция на посочените дати, да следят за разписанията и информацията за движението на обществения транспорт и полетите чрез авиокомпаниите и туроператорите, чиито услуги ползват.

При необходимост от съдействие българските граждани във Френската република могат да се свържат с Посолството на Република България в Париж на тел.: ‪+33 1 45 51 85 90 и дежурен телефон в извънработно време: ‪+33 /0/ 621 849 515, както и на електронен адрес: consul@ambbulgarie.fr.








