МВнР предупреждава за ескалация на риска в региона на Близкия изток
Призоваваме българските граждани да напуснат Израел и Иран и да поддържат контакт с българските дипломатически и консулски представителства.
Съветваме намиращите се в региона сънародници да се регистрират в рубриката "Пътувам за“ използвайки бутона "Пътувам за“ в горния десен ъгъл на уебстраницата, се казва още в изявлението на МВнР.
Историкът Мишо Йорданов: Битките при Плевен, Шипка, Шейново, Стар...
21:40 / 03.03.2026
12 партии и 10 коалиции са подали документи за изборите
21:39 / 03.03.2026
През следващите дни през страната ще премине атмосферно смущение
20:37 / 03.03.2026
Историк: Най-голямата илюзия е, че на 3 март 1878 г. се възстанов...
17:22 / 03.03.2026
Рюте: Режимът в Иран е заплаха и за Европа. НАТО ще защитава всяк...
17:21 / 03.03.2026
Тръмп: Иран иска да преговаряме, но е твърде късно
15:34 / 03.03.2026
