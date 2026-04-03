МВнР препоръча на българските граждани в Кувейт да напуснат страната при първа възможност с все още наличните търговски полети или по сигурни сухопътни маршрути заради усложнената обстановка в Близкия изток.

Към момента търговските полети от Кувейт са преустановени. Напускането е възможно по суша през Саудитска Арабия, откъдето има действащи полети.

За организиране на сухопътното придвижване препоръчваме да се установи директен контакт с местни превозвачи, извършващи международен автобусен транспорт. Също така е необходимо да се получи виза (Visit Visa) за Саудитска Арабия /кандидатства се чрез следния линк: https://visa.visitsaudi.com/Registration/Verify с паспорт с минимална валидност от шест месеца след датата на пътуване/.

Полети от летища в Саудитска Арабия осъществяват:

"Кувейтски авиолинии“, опериращи от летището в град Дамам. Необходима предварителна регистрация чрез офиса на компанията в търговски център Al Khiran Mall в Кувейт. От мястото се организира автобусен транспорт до летището в Саудитска Арабия. Процедурата по регистрация започва 24 часа преди планираното излитане. Пътниците, пътуващи с лични превозни средства, трябва да вземат бордната си карта от същия офис преди да продължат самостоятелно към летището в Дамам;

Авиокомпания "Ал-Джазийра“, оперираща от летище "Ал-Кайсума“ в град Хафър Ал-Батин. Регистрацията и организираният автобусен транспорт се осъществяват от Палата № 8 на Кувейтския Международен панаир Мишриф;

От международното летище в столицата Рияд са налични няколко опции за полети до европейски дестинации, които позволяват връзка към България.

Предвид значителните рискове, докато са все още на територията на Кувейт, българските граждани следва да се запасят с достатъчно храна, вода, лекарства и други стоки от първа необходимост, да проявяват бдителност и да следват инструкциите на местните власти.

При необходимост от кризисно или консулско съдействие, българските граждани могат да се свържат с Посолството на Република България в Кувейт, в работно време на тел: +965 253 144 58; +965 253 144 59, както и при спешни случаи в извънработно време на тел: +965 949 528 95. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Посолството: Embassy.Kuwait@mfa.bg.

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани в чужбина се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция “Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 или на имейл: crisis@mfa.bg