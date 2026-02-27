МВнР призова да не тръгваме към Гърция, ако не ни се налага
МВнР съветва гражданите, желаещи да осъществят пътуване до или на територията на Гърция, да вземат предвид горепосочената информация. Препоръчваме специално пътуващите с железопътен и морски транспорт да следят актуалната информация в официалните сайтове на съответните оператори.
При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обърнат към:
Посолството на Република България в Атина на следните контакти: телефони - +30 210 67 48 107; +30 210 67 48 105; +30 210 67 48 106; имейл адреси - athens@mfa.bg; embassbg@otenet.gr; athens@mfa.bg;
Генералното консулство на Република България в Солун на следните контакти: телефони - +30 2310 829 210 и дежурен телефон в извънработно време - +30 2310 869 510; имейл адрес: Thessaloniki@mfa.bg.
Хиновски: Както при дистанционното отчитане, така и при обикновените електромери са установени завишени сметки
Трайков към ЕРП-тата: Дори един клиент да е бил ощетен заради нереално висока сметка, той да получи дължимата компенсация
Премиерът: Темата за тока се политизира, сметките не са изненада. Същото е и с водата - това е заложена бомба за служебния кабинет
