МВнР с препоръка към българите в Италия

© МВнР уведомява, че синдикатите в Република Италия са обявили провеждането на двадесет и четири часова национална стачка от 21:00 ч. на 21 септември 2025 г. до 21:00 ч. на 22 септември 2025 г. Ще бъдат засегнати обществените услуги, свързани с железопътния и автобусен транспорт, таксиметровите услуги, морските превози и обслужването на магистралите и други ключови пътни артерии. Единствено във времевия интервал от 6:00 ч. до 9:00 ч. и от 18:00 ч. до 21:00 ч. на 22 септември 2025 г. ще функционират линии на регионалния железопътен транспорт, съобщиха от ведомството.



МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно в Република Италия, да проверяват периодично за възможни промени в графика на транспортните и други услуги, които се очаква да бъдат засегнати от предстоящата национална стачка.



При необходимост от съдействие, съветваме да бъде установен контакт с българските дипломатически и консулски представителства в Република Италия:



Посолството на Република България в гр. Рим на телефонни номера: +39 06 322 4640, +39 06 322 4643, + 39 06 322 4648, както и на мобилния телефон за неотложни случаи в извънработно време: +39 349 492 7764. Сигнали може да се подават и на имейл адресите на Посолството: Consul@bulemb.it Embassy.Rome@mfa.bg.



Генералното консулство на Република България в гр. Милано на телефонен номер:+39-02-35987381 и мобилен телефон за неотложни случаи в извънработно време:+39-3337826043. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Генералното консулство: Consulate.Milan@mfa.bg.