Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
МЗ: Лекарите не препоръчват транспортиране на пострадалите деца при катастрофата край Монтана
Автор: Елиза Дечева 15:39Коментари (0)121
©
Лекарите не препоръчват транспортиране на пострадалите деца при катастрофата край Монтана от снощи. 

"Заради това не е подавано искане за хеликоптер от страна на лечебното заведение към Координационната централа на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха", казват от Министерството на здравеопазването. 

Според предоставената информация от директора на МБАЛ-Монтана д-р Тодор Тодоров, двете момчета, на 15 и 21 години са с множество травми, на командно дишане и към момента състоянието им е стабилно. 

Съобщава се същo така, че министър Силви Кирилов лично се е информирал за състоянието на пострадалите. 

По негово настояване консилиум от началниците на отделения ще оценява състоянието на пациентите, като ще им бъде осигурен и индивидуален сестрински пост.

При необходимост и в случай че състоянието на пациентите позволява те да бъдат транспортирани по въздух, ще се реагира незабавно.



Още по темата: общо новини по темата: 628
01.09.2025 Катастрофа на АМ "Тракия" предизвика страшни задръствания
01.09.2025 Русинова: Борим се да се вдигне медицинския хеликоптер за едно от пострадалите деца при катастрофата край Монтана
31.08.2025 Тежка катастрофа край Враца, има ранени
30.08.2025 Брутално задръстване в района на Кресна, колите не мърдат
29.08.2025 Мотоциклетист загина на Петрохан
29.08.2025 Тежка катастрофа взе жертва на пътя Бяла – Плевен
предишна страница [ 1/105 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Дянков предупреди: Повишаването на данъците е неизбежно, но увели...
15:37 / 01.09.2025
От днес: Ол инклузив пакетите по Черноморието падат с до 50%
14:18 / 01.09.2025
Темата за еврото влиза в учебниците
14:04 / 01.09.2025
С 227 км/ч шофьор на луксозен джип бърза да се прибере у дома, др...
14:04 / 01.09.2025
МС за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Имаше неутрализира...
13:29 / 01.09.2025
Правителство, работодатели и синдикати сядат на една маса, за да ...
14:25 / 01.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Българка: Работя в Англия, цените са по-ниски! Няма сравнение! Една тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
08:59 / 30.08.2025
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
20:01 / 30.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Това е първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: Балканите ги очакват по-студени дни и по-чести снеговалежи
21:02 / 31.08.2025
Актуални теми
Катастрофи в България
Колективната отбрана на Европа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Опасен хищник броди край Шумен
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: