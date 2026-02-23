Костадин Костадинов относно смяна на директори на ключови болници у нас.
От министерството споделят, че в момента се извършва преглед на направените одити и проверки през изминалите месеци. Като принципал министърът има задължението да се запознае детайлно със състоянието на всяко държавно лечебно заведение. При установяване на нарушения ще бъдат предприети действия в рамките на закона.
"Свързването на управлението на болниците с изборния процес е спекулация. Напротив – ако бъде установено, че ресурс на здравната система се ползва за изборни цели или манипулации, това ще бъде незабавно прекратено.
Здравната система не бива да бъде терен на политически внушения или натиск. Приоритет на министъра остава гарантирането на достъп до качествено здравеопазване за гражданите и осигуряването на стабилни и предвидими условия на работа за лекарите и медицинските специалисти", посочват от ведомството.
МЗ: Здравната система не бива да бъде терен на политически внушения или натиск
©
Още по темата
/
Божидар Божанов: Там накъдето отиват ГЕРБ на следващите избори, ние вече имаме готови законодателни решения
14:52
Цицелков: Ако ЦИК не може да се фокусира върху работата си, членовете ѝ да обмислят оставка
14:13
ЦИК праща писмо до ЕК чрез МВнР, за да разбере защо Цицелков има забрана да участва в наблюдение на избори
12:01
Евгений Кънев: Поздравявам Андрей Гюров, че е успял за толкова малко време да събере такъв екип
22.02
Стоил Цицелков: Аз съм първият министър в най-новата история на България, хвърлил оставка по морални причини
22.02
Още от категорията
/
Надежда Нейнски: Новият 20-и пакет от санкции срещу Русия на този етап е блокиран от Словакия и Унгария
16:55
Запрянов: Летището в София не участва в учение, а се използват свободните му места за самолети
16:55
Предупредиха: Въвеждането на еврото не трябва да бъде свързано със спекулативно увеличение на цените
13:18
Служебния министър на правосъдието: Членовете на ВСС да предложат следващия и.ф. главен прокурор
10:06
"Възраждане": Искаме обяснение за американските военни самолети на летището в София! Това е недопустимо!
22.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.