ЗАРЕЖДАНЕ...
МЗХ се готви да подкрепи новаторски проекти с 30 млн. евро
©
Бюджетът, с който е предвиден да стартира приема, възлиза на 30 млн. евро. Очаква се с тези средства да бъде осигурена възможност за подкрепа на най-малко 100 новаторски проекта, в които си партнират земеделски стопани, учени, преработватели, преподаватели, съветници, горски стопани, представителни на неправителствени организации и др.
Процедурата ще допринесе за засилване и укрепване на връзките между земеделското производство и изследователската дейност чрез прилагането на проекти с потенциал за иновации, базирани на интерактивни иновационни модели.
Условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрени заявления за подпомагане може да откриете на страницата на Стратегическия план и в СЕУ.
Още по темата
/
Желязков обяви изграждането на 2200 STEM центъра в страната на стойност над половин милиард лева
13:33
Депутат от ГЕРБ: Другите партии демонстрират повече самоувереност, отколкото съдържание, за разлика от Борисов
15.10
Желязков: Важно е проблемите да бъдат правилно адресирани, така че през 2026 година резултатите да бъдат съвсем различни
12.10
Още от категорията
/
БСП–ОЛ, КНСБ и КТ "Подкрепа": Приемане на държавния бюджет за 2026 г. е от ключово значение предвид въвеждането на еврото
19:51
Министър Вълчев: STEM центровете ще подобрят резултатите на учениците по математика и природни науки
19:50
Трайчо Трайков: По-скоро кабинетът ще бъде преформатиран, моментът е по-особен заради първия бюджет в евро
17:31
Зафиров: Готови сме на разговори за запазването на правителството. На дневен ред са оставките на всички участници на БСП-ОЛ, не само на Киселова
17:00
Томислав Дончев за икономиката: Имаме вариант, при който продължаваме с анемични темпове на растеж, има и друг
11:40
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.