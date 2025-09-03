ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|МЗХ ще бори градушките с иновативен подход
Заместник-министърът информира, че е извършен задълбочен анализ на състоянието на противоградовата защита в страната. "В рамките на проучването разгледахме добрите практики на Испания и Франция, където успешно се прилагат автоматични наземни генератори, управлявани дистанционно. На базата на анализа взехме решение подобна система да бъде внедрена и в България“, обясни той. По думите му, ключов етап от процеса е правилното проектиране и изграждане на газовите инсталации за генераторите, които трябва да отговарят на националните нормативи. Опитът на Испания ще бъде ценен за изграждането на безопасна и ефективна мрежа, която да отговаря както на българските, така и на европейските стандарти.
Заместник-министър Капитанов поясни, че населените места, в чиято близост ще бъдат разположени останалите генератори, вече са определени. "През октомври ще бъдат проведени срещи с местните власти и земеделските организации за уточняване на конкретните позиции. Целта ни е да изградим модерна и надеждна система от наземни генератори за противоградова защита в райони, където няма възможност да се прилагат ракетният и самолетният способ. По този начин ще осигурим спокойствие на стопаните и ще гарантираме опазването на техния труд“, допълни той.
От своя страна испанските представители изтъкнаха предимствата от новия за България метод за борба с градушките и посочиха, че техният опит показва успешни действия при прилагането на противоградовата защита, които са в услуга на земеделските производители. По време на посещението си те ще проведат редица работни консултации с българските специалисти за борба с градушките.
На срещата присъстваха изпълнителният директор на Изпълнителната агенция "Борба с градушките“ инж. Валери Ценов, представители на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и др.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 14
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Цветлин Йовчев за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Не мож...
09:32 / 03.09.2025
Бойко Борисов: Това правителство не е изгодно за ГЕРБ, но съм дал...
09:21 / 03.09.2025
Пригответе се за големите задръствания
09:17 / 03.09.2025
Среброто е индустриален метал за разлика от златото, но го догонв...
09:01 / 03.09.2025
Майка на седмокласник атакува в съда новия формат на НВО
08:46 / 03.09.2025
Проучване: 56% от българите мислят, че ЕС следва да играе по-голя...
08:42 / 03.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Сафрид има само на тези две места по Южното Черноморие
10:59 / 01.09.2025
Конкурентна на Джъмбо верига се е запътила към България
17:22 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета