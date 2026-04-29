Месец май ще започне със сравнително студено време, като на много места в страната се очакват валежи от дъжд, а в планините над 1000 м – от сняг, съобщават синоптиците от НИМХ.

Около средата на първото десетдневие валежите постепенно ще спрат и ще се установи предимно слънчево време. Температурите ще се повишат и ще бъдат около климатичните норми.

В последните дни на периода отново се повишава вероятността за краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места в страната.

През второто десетдневие температурите ще бъдат около и по-високи от обичайните.

По-голяма вероятност за синоптична обстановка с краткотрайни валежи и гръмотевици има в периода 12–16 май, когато температурите за кратко ще се понижат.