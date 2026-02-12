Синът ми Валери е моралният убиец на тази група. Смъртта на всички трябва да му тежи. Това обяви в интервю за YouTube канала "Дневен ред“ София Андреева, която се представи за последовател на Ивайло Калушев от 2008 г.Пред журналистките Миролюба Бенатова и Генка Шикерова тя обяви, че синът й лъжел, че е насилван сексуално от Ивайло Калушев, а заради негов сигнал до МВР впоследствие тръгнала разработката за педофилия. Младият мъж твърди в свой сигнал до разследващите, че още на 15-годишна възраст е имал сексуални контакти с доста по-възрастния от него Ивайло Калушев. Иво Лама, както е известен той сред последователите си, го убеждавал, че мъжете нямат нужда от жени, за да се извисят и съзреят духовно.Какви родители са оставяли децата си при Ивайло Калушев и защо са му плащали стотици хилядиТой се озовал при спелеолога през 2010 година, тъй като имал проблеми с наркотиците. Майка му платила стотици хиляди за тази комуна и до днес твърди, че това било единственото правилно решение. Тя говори, че децата около Калушев били "прерожденци", т.а. - били лама в предходния си живот и сами избрали пътя си при Иво, за да продължат духовното си развитие. Жената сама се представи за "последовател на Калушев", твърди че му вярва, определи сина си за "лъжец" и го анатемоса в ефир, защото разнасял "клевети" срещу свети хора."Синът ми бе първият, който бе заведен при Калушев като дете. Лично аз направих това, защото бе наркозависим. Заведох го там, за да го спаси Иво. Помогна му, оправи се“, разказва Андреева."Преди да го заведа при Калушев, една майка ме извика да си поговорим и тя ми сподели, че нашите деца пушат марихуана. В началото не се притесних, но после той загази“, добавя тя."Синът ми беше ученик в софийската Математическа гимназия в най-елитната паралелка. Извикаха ме в училище и ми казаха, че дреме в час, но не го изхвърляли на улицата, защото щял да отиде направо в ръцете на наркотрафикантите“, разказва жената.Тогава Калушев живеел в малка къща в село Краево заедно с един свой приятел и неговата приятелка. "Не знам какво правеха, но за един месец синът ми отказа марихуаната и цигарите. Бяха му дали някакви книги да чете за медитация“, добавя тя."От сина ми тръгва твърдението за сексуална злоупотреба, защото той живя много време с тях. Ходеха в Мексико. Беше с тях до 2017 г. там, но на Нова година избухна скандал. Скараха се и се прибра. Той си мълчеше, не ми каза какво се е случило. Беше придобил занаят като гмуркач. Имаше си среда. В един момент се връща в София без приятели, без образование. Бях уплашена. Не ми каза какъв е конфликтът, а от Иво разбрах, че през последните месеци се е държал безобразно, крещял е, хвърлял е предмети, изпадал в истерия. Накрая е казал, че си тръгва и в този момент цялата група си отдъхва“, разказва майката.Тя сподели, че е сред спонсорите на пещерняка. Помагала му финансово заради убедеността си, че в будизма имало някакъв смисъл."Синът ми започна да шантажира моя съпруг. Разбра, че докато се прави на симпатизант на будизма, няма да види пари и в един момент се обърна. Започна да говори с баща си за секта, че сме били ограбени“, заяви последователката на лама Ивайло."Не знам защо е избрал този път за очерняне. Според мен беше голяма завист, защото там (б.а. в Мексико) вече имаше друго момче – Ники, който бе убит сега в кемпера. Там не ставаше въпрос за сексуално съперничество, а за приемственост. Всички знаехме, че това се прерожденци в Тибетския будизъм. Децата го намираха сами“, уточнява тя.Момчето споделило със закъснение от половин година, че е имало сексуална злоупотреба, но тя не му повярвала."Моят син се е виждал като някакъв близък ученик на Иво, който ще продължи традицията. Хората ще му се кланят, както става с прерожденците в Тибетската култура. В един момент идва Николай Златков“, разказва жената."Синът ми намери имейла на пастрока на Ники и го питал как може да изпрати сина си при Калушев и му писал "Тоя педофил, ако знаеше какво ме е правил“... и този баща полудява, след което започват скандали, разправии", добавя тя."В случай на злоупотреба със сексуална практика човек може да умре или да изпадне в шизофрения, и то не само в този живот, понеже нашият умствен поток е безкраен континиум, ще го преследва и в следващите прераждания при сексуална практика", обясни спонсорката на Калушев."Надявам се синът ми да е жив и здрав, за да може да носи този позор, защото това е смърт, която тежи на неговите плещи, защото той е моралният убиец на тези хора. Благодарение на тези неща, които наговори, се изсипва сега на главата на родителите. Той е моралният убиец на хората, които се грижиха за него. Тази клевета уби тези хора“, подчерта тя.