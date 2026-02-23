Една проверка на пътя променя живота на Наталия Андреева - майка на пет деца, след като полеви тест за наркотици отчита наличие на амфетамини. Въпреки отрицателния тест за алкохол и категоричното отричане да е употребила забранени субстанции, жената губи шофьорската си книжка и прекарва денонощие в ареста на 9-о РУ в София."Беше шок. Бях сигурна, че няма какво да покаже, защото не съм употребявала", разказва пред Нова телевизия Наталия, която работи като доставчик на храна.Тя обяснява пред органите на реда, че е била физически изтощена, тъй като е работила 24 часа без прекъсване, прехвърляйки се от една работа на друга. Преди проверката консумирала разтворимо лекарство и енергийна напитка. Въпреки обясненията ѝ, жената била задържана за 24 часа."В колата полицаите ми казаха: "Може сега да си признаеш". Казах им, че няма какво да признавам", спомня си Наталия. В районното управление са ѝ отнети личните вещи, след което е затворена в килия.След излизането от ареста Наталия е принудена да чака 5 месеца за резултатите от кръвната проба. През този период тя остава без работа и без възможност да шофира, което се оказва критично за семейството ѝ. Един от синовете ѝ - Виктор, страда от тежък диабет и често вдига висока кръвна захар, което налага спешно транспортиране до болница."Единия път го водих с такси до болницата, беше за интензивно отделение. Но с повикването на такси придвижването ни до блницата отне много време", споделя тя. По време на тези събития Наталия била бременна с петото си дете, което допълнително затруднило придвижването ѝ без автомобил за ежедневни нужди. Поради натрупаните трудности семейството взело решение да напусне София.След пет месеца разследващият полицай се свързва с нея, за да ѝ съобщи, че кръвните ѝ проби са отрицателни. Наталия получава постановление от прокуратурата и успява да си върне шофьорската книжка от КАТ.