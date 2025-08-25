ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Майката на Филип, убит на пешеходна пътека: Няма по-ужасяваща болка от тази да чеуш, че детето ти е било брутално екзекутирано
пешеходната пътека на ул. "Гурко“ и ул. "Шишман“ в непосредствена близост до МВР от пиян шофьор, който се е движел над разрешената скорост.
Подсъдим за случая е Петър Тодоров. През юли тази година, Софийският градски съд допусна изготвяне на допълнителна експертиза по делото, вследствие на която трябва да се установи кой е най-ранният момент, в който шофьорът е можел да види пешеходеца пред него.Скоростта, която беше числена, е около 90 км в час в градски условия на тясна софийска улица.
"Няма по-ужасяваща болка от тази един баща, със заседнала буца в гърлото, да прошепне на една майка, че детето й е вече го няма! Че детето й повече никога няма да се прибере у дома! Че детето им е било убито, докато пресича пешеходна пътека в центъра на София! Че детето им е било брутално екзекутирано, с размазан череп и счупени крайници от пияно нищожество решило, че уличките в центъра са скоростни отсечки и, че някакви си там пресичащи пешеходци не могат да му пречат и той ще убива, без значение кой е насреща!", така започва публикацията на Николина Петкова във Facebook, майката на Филип.
Ето какво още добави тя: "Няма по-раздираща болка от тази да припаднеш в ръцете на по-големия си син след чутото! По-големият, който преди години даде името на братчето си!
Няма по-изгаряща болка от тази да мълчиш и да се правиш, че нищо не се е случило сутринта пред дъщеричката си, защото я чака състезание. А след това, след радостта от победата, да я смажеш и нея, като й съобщиш, че брат й вече го няма! Че Филипчето вече няма да я прегръща и поучава!
Да кажеш на един дядо, който живее и милее за тримата си внука, че единия никога вече няма ду каже "деди"! И на леля си повече няма да се обади!
И вместо празници и да се радваме на успехите ти, отброяваме дните, месеците и годините без теб!
Толкова ни липсваш, Филипче!".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 45
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Около 70 000 души ще получават безплатен топъл обяд и след 30 сеп...
14:13 / 25.08.2025
Важна новина от АПИ
13:59 / 25.08.2025
Президентът: Категорично не приемам внушенията, че саботирам рабо...
12:44 / 25.08.2025
Не си публикувайте децата в социалните мрежи
12:26 / 25.08.2025
Пожар до АМ "Тракия", има задимяване
12:02 / 25.08.2025
Повишената телесна температура е знак за работеща имунна система
11:50 / 25.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис с признание за Мила Роберт
21:56 / 23.08.2025
Стари ергенки влизат в новия сезон на "Ергенът: Любов в рая"
09:41 / 23.08.2025
Затварят днес и утре тази бургаска улица
05:00 / 23.08.2025
Торнадо премина между Свети Влас и Слънчев бряг
18:08 / 24.08.2025
Екшън в Бургаско, бус с мигранти се вряза в автомобил, шофьорът избяга
20:48 / 23.08.2025
Смъртоносно забавление край Созопол
22:35 / 23.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета