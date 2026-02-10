Майката на Ивайло Калушев проговори за първи път!
©
Стела Димитрова - Майсторова - майка на Ивайло Калушев: "Единственото, което мога да кажа е, че съм повече от убедена, че синът ми е невинен, че той не може да извърши всичко това, което се пише, излива по всички възможни канали. Потресена съм, честна дума ви казвам, не съм очаквала. Обичала съм България, бях щастлива, когато той се върна от Мексико в България, че тук ще живее и вече искрено ви казвам - съжалявам за това."
Вие знаехте ли с какво се занимава?
Стела Димитрова - Майсторова: "Всичко знам с какво се занимава."
Още по темата
/
Две убийства и едно самоубийство: Стреляно е с револвер "Колт" по време на ужаса "Петрохан-Околчица"
14:45
Психолог за случая "Петрохан": Руснаците го наричат "ефекта паяжина", идеята е да се скрие истината
08:51
Емил Соколов за случая "Петрохан": По-големият въпрос е защо секти, които се занимават с деца и организират лагери, не се разследват
09.02
ПП-ДБ: ДАНС и Прокуратурата да предоставят всяка информация във връзка с дейността на сдружението свързано със случая "Петрохан"
09.02
Още от категорията
/
Бивш вътрешен министър за случая "Петрохан": За тези хора се изля помия на килограми и едва ли не се очаква обществото да каже "на такива хора им е малко да ги убият"
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
България пое нов дълг
13:20
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.