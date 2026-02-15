Майката на Калушев: Синът ми говореше за смъртта и искаше да не се преражда отново
© Булфото
Майката на Ивайло Калушев Стела Димитрова - Майсторова разказва, че синът ѝ често е говорил за смъртта, но никога не е споменавал директно самоубийство.
"Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство. Случвало се обаче често да говори за смъртта. Имаше особено отношение към нея. Не се страхуваше. Той през годините правеше много луди неща. Беше хладнокръвен в тях“, споделя тя в своите показания, разпространени от Нова телевизия.
Около 19:50 на 1 февруари Калушев изпраща странно съобщение на майка си: "Нямаме сили повече да се борим с тази кочина…“. "Заради увлечението му по будизма сме разговаряли много по темата за смъртта и неговото желание беше тя да настъпи по начин, че да не се преражда отново. След това съобщение се разтревожих и опитах да се свържа с мобилния му телефон, но беше изключен“, допълва майката.
Майката на Дечо Василев също за последно си пишела със сина си на 1 февруари около 19 часа. "Някъде около 19:07 му писах: "Как си? Наваля ли много сняг?“ Той веднага ми отговори: "Супер съм.“ След това писах повторно около 19:39: "В вторник ще си дойдеш ли?“ – но не получих отговор, което не се беше случвало никога досега“, разказва тя.
Още по темата
/
Майката на Николай Златков: Не виждам как педофилът и убиец Калушев ще завещае всичко на двете деца
19:12
Калин Стоянов: Разрешителното за 16 оръжия на единия от загиналите в Петрохан е подписано от началника на РУ-Монтана
13:08
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
14.02
Калушев използвал кактуси и халюциногенни гъби за транс, обичал момченцата да са до 17-18 години
14.02
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в Петрохан е функционирала с държавна подкрепа
14.02
Кирил Петков: Едни от най-гнусните изказвания в последните дни идваха от ИТН и "Възраждане" в парламента
14.02
Криминалист за Ивайло Калушев: Омайва хората, подчинява ги, има сериозни психологически отклонения и интелект
14.02
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
ултрас1926
преди 2 ч. и 39 мин.
Синчето ти е за лечение.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.