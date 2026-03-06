Още на 10 февруари аз се обадих да питам кога мога да отида и да разпозная сина си. Беше ми казано, че до края на деня ще ми се обадят и това не се случи. Адвокатката ми звъни всеки ден да търси информация и такава няма, затова поех нещата в свои ръце и в петък отидох във Враца. Намерих съдебния лекар и говорих с него. Това заяви в ефира на NOVA майката на Николай Златков, който бе убит край връх Околчица.Тя каза, че никой от близките не е разпознал детето си."Попитах съдебния лекар как знае, че това е детето ми. Той каза, че личната му карта е в него. Настоях да ми дадат личната му карта, но това не се случи. Исках да видя тялото на сина ми, но съдебният лекар получи забрана от наблюдаващия прокурор да ми бъде показано тялото. Търсих и него, за да ми отговори на искане за освобождаване на тялото на детето ми. От там ми беше казано, че мога да го замърся. Казах да ме облекат в стерилни дрехи, да дойдат свидетели и да гледат. Не бях допусната", обясни Ралица Асенова.Тя сподели още, че едва след оказан натиск от нейна страна на място в прокуратурата, е получено писмо, че се назначават допълнителни експертизи.По нейни думи от самото начало на разследването се показва само една версия за случая."Аз съм потърпевша на това дело. Аз имам права да получавам информация и законово право да видя сина си. Имам законово право да получавам информация за разследването. Тази цялата информация бива обществено достояние, внимателно подбрана за тази единствена версия", посочи Асенова.Тя поясни, че има свидетели, които не отговорят на тази версия."Нали имаме официална версия? Защо не можем да видим децата си. Искаме да знаем кой е този, който е отговорен за това медийно пускане на информация по една версия за очернянето на тези хора. Това са жертви. Защо не се изнася информация на свидетели, които не отговарят на тази версия. Самата аз съм такъв свидетел", каза тя.Тя е категорична, че става въпрос за убийство."Нямам информация от Деян. До ден днешен се страхувам, никой от нас няма контакт с него", каза още Асенова.Майката на Златков призова гражданите на мирен протест на 13 март (петък) от 17:30 часа пред Съдебната палата.