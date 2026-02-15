Ралица Асенова, майка на 22-годишния Николай Златков, който бе открит мъртъв заедно с Ивайло Калушев и 15-годишно дете под връх Околчица, даде разтърсващи разкрития пред предаването "На фокус“ по NOVA."Познавам Деян Илиев. Той откри мъртвите на хижа Петрохан. Обади ми се и ми каза, че хижата гори и ме попита дали имам връзка с Ники. Каза ми, че е намерил трима мъртви и там е ужас. Аз започнах да звъня истерично на всички. После пак му се обадих на него и той ми каза - тримата мъртви бяха наредени отпред пред хижата. Аз му казах, че тръгвам към хижата, но той ми отговори - не идвай, трябва да намерим другите. Той ми спести за огнестрелните рани, не разбрах от него, че имат прострелни рани“, разказа Асенова.Тя добави, че е видяла за последно Николай с приятелите му, без да има признаци за проблеми. "Знаехме, че Николай и Иво са с кемпера на морето. Притеснявам се за Деян и приятелката му. Първоначално си помислих, че са го извикали на разпит, но го познавам много добре и съм убедена, че няма как да не ме потърси. Надявам се да се е покрил заради целия този шум, но се притеснявам адски много за него. Това е причината да отида и да дам показания - да попитам какво става и къде е Деян“, обясни тя.Съмнения към разследванетоРалица Асенова изрази сериозно недоверие към институциите и разследването. "Не вярвам на разследването. Цялото това нещо е чудовищно. Имаме 6 убити човека. Още на първия ми разпит ми стана ясно, че се работи само по една версия – че те са виновни и са престъпници. Разбрах, че Деян е разпитван 12 часа и по някое време той е отказал да говори. На първия ми неформален разпит мен ме разпитваха само за Ники и как е започнал да живее с тях. Показанията ми за Петрохан изобщо не са били записани и взети в предвид“, разкри майката.След настояването на адвоката ѝ, част от нейните показания за хижа Петрохан са били вписани и взети под внимание, включително искания за разпит на кмета на Гинци, проверка на трафичните данни и разпит на свидетели.Асeнова подчерта, че Ивайло Калушев е оставил завещание, според което всичко негово отива при Николай и сина на Яни Макулев."Не виждам как педофилът и убиецът ще завещае всичко на двете деца. Иво Калушев не е способен на убийство и самоубийство, камо ли да причини нещо лошо на Сашо и Ники. Никога не съм имала притеснения, че синът ми е бил там. Той винаги е споделял с мен и никога не ми е казвал за проблеми в групата“, каза тя.Майката на Николай категорично се разграничавa от твърденията на други участници и поиска публично извинение от институциите."Считам, че никога не са работили с ДАНС, а с "Гранична полиция“. Изисквам международно разследване на случая. Много добре беше манипулирано обществото. Моят син не е педофил, не е убиец, не е самоубиец. Ивайло Калушев е изключително човешко същество. Ивей е човекът слънце. Пламен е много фин, благ и мил човек“, завърши Ралица Асенова през сълзи.