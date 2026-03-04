Mайката на Николай Златков, единия от тримата рейджъри, открити застреляни в кемпера под връх Околчица публикува в социалните мрежи клип на "Ако си дал" на Емил Димитров. Ралица Асенова сподели, че това е била любима песен на сина й и с нея иска да поздрави убийците му и тези на останалите рейнджъри. Ето какво написа тя:С тази много любима песен на Ники и всички негови близки, които бяха жестоко убити искам да поздравя хората, които ги познаваха и обичаха, хората, които не ги познаваха, но ги заобичаха посмъртно и вярват в истината (те са много и ми пишат с всеки следващ ден все повече и повече хора)С тази песен искам да поздравя и убийците им, както и всички замесени по какъвто и да било начин в това безпрецедентно престъпление и последвалото очерняне на техните имена.В тази изключителна песен на Емил Димитров всеки, имащ мнение и позиция по тази жестока трагедия, ще открие себе си!Истината понякога закъснява, но винаги идва при нас!Никой не може да ни отнеме обичта към вас!