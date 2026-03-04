Майката на Николай Златков поздрави с песен неговите убийци
С тази много любима песен на Ники и всички негови близки, които бяха жестоко убити искам да поздравя хората, които ги познаваха и обичаха, хората, които не ги познаваха, но ги заобичаха посмъртно и вярват в истината (те са много и ми пишат с всеки следващ ден все повече и повече хора)
С тази песен искам да поздравя и убийците им, както и всички замесени по какъвто и да било начин в това безпрецедентно престъпление и последвалото очерняне на техните имена.
В тази изключителна песен на Емил Димитров всеки, имащ мнение и позиция по тази жестока трагедия, ще открие себе си!
Истината понякога закъснява, но винаги идва при нас!
Никой не може да ни отнеме обичта към вас!
Сергей Пройчев
преди 7 мин.
Истински зомбирана нещастна женица.Ламата е убил детето и но тя си обича ламата.Преди това му е вливал божествена енергия в дупето но тя излизала през фонтанелата.Горката женица.
Голям Ботев
преди 3 ч. и 42 мин.
Даскала, СерГей и останалите кажете едно “тенкю”.
